ميركل تنتقد السياسة الأمريكية

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais ترامب يبحث مع ميركل جدول أعمال قمة "العشرين"

ونقلت "رويترز" عن صحيفة "دي تسايت" الأسبوعية في تصريحات نشرت، اليوم الأربعاء 5 يوليو/تموز:

بينما نتطلع إلى احتمالات التعاون ليستفيد الجميع، لا ترى الإدارة الأمريكية في العولمة عملية مربحة للجميع، بل تسفر عن رابحين وخاسرين.

في سياق متصل، أكدت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في ألمانيا، يومي الجمعة والسبت القادمين، أهمية وجود عالم متعدد الأقطاب يضم مراكز كثيرة وأساليب تنمية مختلفة.

وأشارت ميركل إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون الدول الصناعية بالعالم الغربي مثالا يحتذى به بالنسبة لمناطق أخرى بالعالم، وقالت في رسالة عبر فيديو إنه تزايد في الدول الناشئة مثل الصين والهند إدراك حاليا "بأن المرء يضر نفسه بنفسه إذا اتخذ نهج التطوير ذاته الذي اتخذناه".