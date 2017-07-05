ترامب يتحدث مع السيسي بشأن أزمة قطر ويدعو لمفاوضات لحل الأزمة

وقد توافقت رؤى الرئيسين حول سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية الراهنة فى منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بأهمية التوصل لتسويات سياسية بما يسهم فى استعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة، وينهى المعاناة الإنسانية لشعوبها ويصون مقدراتها.
وفي تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" عن البيت الأبيض، تم التأكيد خلالها أن ترامب تحدث مع السيسي بشأن أزمة قطر، ويدعو لمفاوضات لحل الأزمة.
NEW: White House provides readout of Pres. Trump's call with Egyptian Pres. el-Sisi; topics included Qatar dispute, North Korea. pic.twitter.com/UH9mwv4WBd— ABC News Politics (@ABCPolitics) July 5, 2017
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