البنتاغون: الصاروخ الكوري الشمالي لم نشهد مثله من قبل

© REUTERS/ KCNA زعيم كوريا الشمالية يهين الأمريكيين بعبارة صادمة

قال الكابتن جيف ديفيس، المتحدث باسم البنتاغون في إفادة صحفية:

الصاروخ أطلق من منصة متحركة وأكد وجود مركبة لمعاودة دخول المجال الجوي مثبتة بقمته.

وفي السياق ذاته، أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات صاروخية مشتركة ردا على قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وجاء في بيان للمتحدثة الرسمية باسم البنتاغون، أوردته "سي إن إن"، مساء الثلاثاء: "أجرينا تدريبات مشتركة مع كوريا الجنوبية لإظهار قدراتنا على إطلاق النار بدقة"

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت يوم الثلاثاء 4 تموز/ يوليو عن إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات. وحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن الصاروخ وصل إلى ارتفاع نحو 535 كم وقطع مسافة 510 كم، وخلصت الدفاع الروسية إلى أن كوريا الشمالية اختبرت صاروخا متوسط المدى وليس عابرا للقارات.