البيت الأبيض: لن نعلن أبدا أي خطوات قادمة تجاه كوريا الشمالية

وقالت المحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" أثناء توجه الرئيس دونالد ترامب إلى بولندا: "أعتقد أننا كنا واضحين تماما بأننا لن نعلن أبدا عن أي خطوات قادمة. نحن نبحث هذه الخطوات"، حسب "رويترز".