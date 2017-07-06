أمريكا: سنفرض عقوبات ضد الدول التي تقوم بأعمال تجارية مع بيونغ يانغ

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقالت هايلي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "لتغيير مسار كوريا الشمالية في التصعيد العسكري، يجب علينا بذل المزيد من الجهد. ونحن لن ننظر فقط إلى كوريا الشمالية، ونحن سوف ننظر إلى أي بلد، يختار القيام بأعمال تجارية مع هذه النظام المارق" ، بحسب تعبيرها.

© REUTERS/ KCNA أمريكا تهدد باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية

وأكدت المندوبة أن الولايات المتحدة "مستعدة للجوء إلى كل الوسائل لحماية نفسها وحلفائها. ومن بين تلك الوسائل القوات المسلحة. ونحن سنستخدمها في حال الضرورة، لكننا نفضل عدم اتباع هذا النهج".

ودعت هايلي إلى التصويت إلى جانب تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية، مضيفا: "في حال قررتم عكس ذلك، فاننا سنسير في طريقنا".

وأشارت إلى أنه ليس فقط الأمين العام للأمم المتحدة أكد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات، بل والولايات المتحدة أيضا، كما أعلنت كوريا الشمالية أنه كان صاروخ بالستي عابر للقارات. وأضافت أنه "إذا كنتم بحاجة إلى معطيات الاستخبارات التي ستسمح لكم برؤية ما رآه العالم كله، الذي رأى أنه كان صاروخ بالستي عابر للقارات، فنحن سنقدم هذه المعطيات بكل سرور".

هذا، وكانت كوريا الشمالية قد اعلنت يوم الثلاثاء عن إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات. وحسب وزارة الدفاع الروسية، فان الصاروخ وصل إلى ارتفاع نحو 535 كلم وقطع مسافة 510 كلم، وخلصت الدفاع الروسية إلى أمن كوريا الشمالية اختبرت صاروخا متوسط المدى.