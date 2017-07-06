شاحنة تقتل 78 شخصا في أفريقيا الوسطى

وحسب "رويترز" قال تشامبرلين باما كبير الأطباء بالمستشفى الجامعي في بلدة بامباري "في الوقت الراهن أحصينا 78 قتيلا و72 جريحا. نقل بعض الجرحى إلى منازلهم من موقع الحادث مباشرة وتوفوا لاحقا لكن معظمهم توفوا هنا".