بالفيديو...ترامب وميلانيا في بولندا قبل حضور قمة الـ 20

وحطت الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" في مطار وارسو حيث كان وزير الخارجية البولندي ويتولد واتشيكوفسكي في استقبال الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، بحسب "فرانس برس".

ومن بولندا سيتوجه ترامب إلى ألمانيا لحضور أول قمة له لمجموعة الـ 20.

© AFP 2017/ Savo PRELEVIC تيلرسون يكشف عن ماذا سيتحدث ترامب مع بوتين

وسيلقي ترامب في بولندا خطابا طويلا، اليوم الخميس، ويشارك في قمة "مبادرة البحار الثلاثة" (البلطيق والإدرياتكي والبحر الأسود) التي تضم 12 بلدا من أوروبا الوسطى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبعد بولندا، ينتقل ترامب إلى هامبورغ في ألمانيا حيث تعقد قمة مجموعة الـ 20.

وسيجري على هامشها للمرة الأولى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول سوريا واوكرانيا وكوريا الشمالية ومكافحة الإرهاب والاتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية 2016.

وسيلتقي ترامب أيضا الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث سيناقش التدابير الواجب اتخاذها، بعدما حاول دون جدوى إقناع بكين بتشديد الضغط على بيونغ يانغ.