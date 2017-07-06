بالفيديو...ترامب وميلانيا في بولندا قبل حضور قمة الـ 20

وحطت الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" في مطار وارسو حيث كان وزير الخارجية البولندي ويتولد واتشيكوفسكي في استقبال الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، بحسب "فرانس برس".
ومن بولندا سيتوجه ترامب إلى ألمانيا لحضور أول قمة له لمجموعة الـ 20.
وبعد بولندا، ينتقل ترامب إلى هامبورغ في ألمانيا حيث تعقد قمة مجموعة الـ 20.
وسيجري على هامشها للمرة الأولى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول سوريا واوكرانيا وكوريا الشمالية ومكافحة الإرهاب والاتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية 2016.
وسيلتقي ترامب أيضا الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث سيناقش التدابير الواجب اتخاذها، بعدما حاول دون جدوى إقناع بكين بتشديد الضغط على بيونغ يانغ.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)