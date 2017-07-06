الولايات المتحدة تهدف إلى ردع كوريا الشمالية على نطاق أوسع

© REUTERS/ SHANNON STAPLETON روسيا تعلن موقفها من التدخل العسكري في كوريا الشمالية

واشنطن- سبوتنيك. وبحث الوزيران إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ يوم 4 تموز/يوليو، واتفقا على أن هذا العمل "استفزاز غير مقبول يقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأكد ماتيس "التزام الولايات المتحدة الثابت بالدفاع عن اليابان وضمان ردع كوريا الشمالية على نطاق أوسع، باستخدام كافة الوسائل المتوفرة لدى الجانب الأميركي".

وأكد الوزيران سعيهما إلى التنسيق الوثيق فيما بينهما ومع كوريا الجنوبية، وتعزيز التعاون في مجال الدفاع.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء، 4 تموز/يوليو عن إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات. وحسب وزارة الدفاع الروسية، فان الصاروخ وصل إلى ارتفاع نحو 535 كلم وقطع مسافة 510 كلم، وخلصت الدفاع الروسية إلى أمن كوريا الشمالية اختبرت صاروخا متوسط المدى.