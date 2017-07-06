الأمن الإيراني يقبض على عناصر من "داعش" في مشهد

© AFP 2017/ Atta Kenare جنرال إيراني: طهران تملك أدلة تثبت دعم واشنطن لـ"داعش"

طهران- سبوتنيك. وقال حيدر في تصريح صحفي للإذاعة والتلفزيون الإيرانيين، اليوم، "ألقي القبض على 21 إرهابياً من جماعة "داعش" بمدينة مشهد، في عدة عمليات أمنية كللت بالنجاح".

وأضاف، موضحا "بعض الذين ألقي القبض عليهم، أصولهم إيرانية والبعض الآخر قدموا من أفغانستان ودخلوا البلاد بطريقة غير رسمية وبأوراق مزورة".