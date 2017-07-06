واشنطن بصدد توريد منظومات "باتريوت" إلى بولندا

© AFP 2017/ WOJTEK RADWANSKI بولندا تأمل بعقود تفضيلية لشراء الأسلحة من الناتو

وارسو- سبوتنيك. وقال الوزير البولندي للصحفيين، اليوم، إن "التوريد سيبدأ عام 2022".

وجاء في الوثيقة، التي تم التوقيع عليها، اليوم الخميس، في وارسو، خلال زيارة الرئيس الأميركي إلى بولندا، أنه تم تحديد فترة "الإعداد السريع" للمجمعات وذلك في عام 2023.

وكان وزير الدفاع البولندي أنطوني ماتشيريفيتش قد أعلن، يوم 7 أيلول /سبتمبر عام 2016، أنه وقّع قرارا بشأن شراء منظومة "باتريوت"، ووجّه الطلب إلى الحكومة الأميركية.

يذكر أن الحكومة البولندية وافقت في عام 2015، على قرار وزارة الدفاع بشأن شراء منظومة "باتريوت" الأميركية، ويقال إنه بعد توقيع العقد بثلاث سنوات، سيلتزم الجانب الأميركي بتسليم بولندا منظومتين، إضافة إلى ضرورة نشر هذه المنظومات في بولندا بشكل كامل مع أجهزة الرادارات في 2022-2025. وتقدر قيمة هذه الصفقة بنحو 4.3 مليار دولار أميركي.