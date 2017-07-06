تيلرسون: نوايا موسكو لا تزال غامضة بشأن واشنطن

واشنطن- سبوتنيك. وفي إطار تعليقه على التعاون بين موسكو وواشنطن حول سوريا، قال تيليرسون للصحفيين من على متن الطائرة المتوجهة إلى هامبورغ، اليوم، "أعتقد أن استعادة الثقة بيننا وبين روسيا على المستوى العسكري، وكذلك الدبلوماسي، تعتبر عاملا مهما جدا، وأن هذا يستجيب لمصالح الدولتين والمجتمع الدولي بأسره، بل وسيكون بمثابة منطلق لإيجاد حل للقضايا الأخرى".

إلا أن تيليرسون اعترف في الوقت ذاته "إننا لا نزال في بداية الطريق".

وأضاف "من الصعب حتى الآن القول ما هي نوايا روسيا تجاه الولايات المتحدة. وأعتقد أن الأمر الأهم في اللقاء المقبل بين الرئيسين هو إجراء تبادل جيد لوجهات النظر حول رؤيتيهما لطبيعة العلاقات بين بلدينا".

يذكر أنه من المخطط أن يجري اللقاء الأول بين الرئيسين الروسي والأميركي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم 7 تموز/يوليو، على هامش قمة "العشرين الكبار" التي ستعقد في مدينة غامبورغ الألمانية.