دوتيرتي يتوعد بأكل المسلحين أحياء بعد قيامهم بقطع رأس بحارين فيتناميين

© AFP 2017/ RICHEL UMEL متشددون موالون لتنظيم "داعش" يقتحمون مدرسة في الفلبين

وهدد دوتيرتي، في كلمة أمام مسؤولين محليين، مساء الأربعاء، بأكل المسلحين الإسلاميين أحياء، قائلاً "سآكل أكبادهم إن شئتم. اعطوني ملحاً وخلاً وسآكلها أمامكم"، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وأضاف دوتيرتي، وهو يحمل هاتفاً نقالاً فيه صورة للبحارين القتيلين "أنا آكل كل شيء، حتى ما ليس قابلا للأكل". وقال "هل سنسمح بأن يستعبدنا هؤلاء"؟.

وعثرت القوات الفيليبينية على جثتي البحارين قبالة منطقة مينداناو، صباح الأربعاء، بعد خطفهما مع أربعة آخرين من طاقم سفينة شحن فيتنامية، في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.

وألقى الجيش بمسؤولية مقتل الرهينتين على "جماعة أبو سياف" التي تشتهر بالخطف من أجل الحصول على فدية، والتي لها وجود قوي في المنطقة، ويعرف عن تلك الجماعة أنها تقتل ضحاياها بقطع رؤوسهم في حالة عدم دفع فدية.