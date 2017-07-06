بريطانيا تستدعي سفير كوريا الشمالية لإدانة إطلاق بلاده صاروخا باليستيا

© Sputnik. Iliya Pitalev نوايا أمريكا الحقيقية تجاه كوريا الشمالية

وقال مارك فيلد، وزير الخارجية البريطاني لآسيا، إن "تصرفات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تعد انتهاكًا مباشرًا لقرارات مجلس الأمن المتعددة وتشكل تهديدًا للأمن الإقليمى والدولى".

وأضاف "إننى أدعو النظام الكوري الشمالي إلى تغيير مساره والتركيز على رفاهية شعبه، بدلاً من السعي غير القانوني لبرامجه النووية والصواريخ الباليستية".

وعقد الاجتماع مع سفير كوريا الشمالية يوم الأربعاء.