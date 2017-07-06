ترامب يفقد سيارته الليموزين (فيديو)

ووقع الحادث، يوم الاثنين، عندما وصل إلى قاعدة "أندروز" للقوات الجوية الأمريكية، حيث يظهر الفيديو، الذي بثته قناة "فوكس نيوز"، الرئيس الأمريكي ينزل ببطئ من الطائرة ويتلفت من حوله.

كما أظهر الفيديو ترامب وهو ذاهب في الجهة المعاكسة لسيارته، ظنا منه أنها في الجهة الأخرى، في تلك اللحظة قدم أحد الحراس وأشار إلى مكان السيارة، وهنا تفاجأ ترامب، حيث كان موقف السيارة أمام الطائرة ولم يلحظها.

وهذا الحادث هو الأول لرئيس أمريكي. كما أن ترامب، في وقت سابق، لم يقم بمصافحة المستشارة الأمريكية أنجيلا ميركل، مدعيا أنه لم يسمعها.