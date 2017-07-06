الكشف عن مصدر الهجوم الإلكتروني على نواب بريطانيين

وأصاب الهجوم حسابات البريد الإلكتروني لنحو 90 من إجمالي 650 عضوا في مجلس العموم، في أواخر يونيو/ حزيران، ورجحت بعض التقارير الإخبارية أن تكون حكومة دولة أجنبية مثل روسيا وراء هذا الهجوم، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأوضحت المصادر ذات الصلة بالتحقيقات أن خبراء أمن الإنترنت اكتشفوا أن المتسللين نجحوا فقط في اختراق حسابات مشرعين كانوا يستخدمون كلمات مرور بسيطة يسهل توقعها.

© flickr.com/ كيوكو إسكاميلا هجوم إلكتروني على البرلمان البريطاني

وأضافت أن التحقيقات لم تتوصل إلى منفذ الهجوم بعد.

ويأمل المحققون في أن يقنع أحدث هجوم إلكتروني السياسيين والشخصيات العامة باستخدام كلمات مرور أكثر تعقيدا في بريدهم الإلكتروني أو أنشطتهم الأخرى على الإنترنت.

ولا تعلق السلطات البريطانية علنا على سير التحقيقات، لكن مسؤولا حذر بعد الهجوم من أن "التهديدات الإلكترونية لبريطانيا تأتي من مجرمين وإرهابيين ومتسللين، إضافة إلى دول".