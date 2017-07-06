المحكمة الدولية ترفض إحالة جنوب أفريقيا لمجلس الأمن لعدم اعتقال البشير

ورفض قضاة المحكمة إحالة جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن الدولي بسبب ذلك، وأشاروا إلى أن محاكم جنوب أفريقيا وبخت الحكومة بالفعل بسبب تقاعسها في قضية البشير وقالوا إن إحالة البلد إلى مجلس الأمن لن يكون له على الأرجح تأثير يذكر.

في السياق ذاته، كان الدكتور محمد عبدالعزيز، أستاذ القانون الدولي، قد صرح بأن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها اتخاذ مجموعة من الإجراءات العقابية ضد دولة جنوب أفريقيا، إذا ما صدر حكم قضاة المحكمة بإدانة الدولة، بارتكاب جرم مخالفة قواعد المحكمة، التي وقعت على احترامها.

ورأى أستاذ القانون الدولي إن مثل هذا الحكم سيحظى بمتابعة قوية من جانب عديد من الدول، التي أعلنت المحكمة إجراءات لضبط زعمائها، أسوة بالرئيس السوداني عمر البشير، حيث أن صدور حكم بالإدانة يعني صدور مجموعة أحكام متتابعة مماثلة.