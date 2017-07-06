احتجاجات ضد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بولندا (بالفيديو)

وصل ترامب إلى العاصمة البولندية يوم الأربعاء وشارك في المباحثات مع قيادة البلاد، وكذلك في قمة "مبادرة البحار الثلاثة" (دول البحر الأسود، بحر البلطيق والبحر الأدرياتيكي) التي تضم 12 بلدا من أوروبا الوسطى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وشارك في الاحتجاجات عشرات البولنديين ومنهم ممثلون عن الحركات والأحزاب اليسرى. ورفع المتظاهرون لافتات تحت شعار:"ترامب، اذهب إلى البيت".