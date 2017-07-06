وزير الخارجية الفرنسي: نعارض بشدة استعمال السلاح الكيميائي وروسيا لديها نفس الموقف

باريس — سبوتنيك. وقال لودريان في مؤتمر صحفي مشترك عقب المحادثات مع نظيره لافروف:

أبلغت لافروف بأننا نريد أن يصبح الحوار مع روسيا مبنيا على أفعال ملموسة. تكلمنا عن الإرهاب وهو عدونا المشترك. هدفنا المشترك هو السلام، لدينا اختلافات ونحن نعترف بذلك.

وأشار الوزير:

نحن نعارض بشدة استعمال السلاح الكيميائي وروسيا لديها نفس الموقف، وندعو للتخلص من الأسلحة الكيميائية بشكل كام، كما نتمنى عبر حوارنا مع روسيا أن نضمن وصول المساعدات الإنسانية في سوريا.

وأفاد الوزير:

تطرقنا لملف الأزمة الأوكرانية وفرنسا إلى جانب ألمانيا ملتزمة بالوساطة لتسوية الأزمة.

ووفقا له، زيارة لافروف كانت أيضاً فرصة للتطرق للعلاقات الثنائية، التبادل الثقافي بين بلدينا قوي جداً. ونحن نعمل على تعزيز الحوار بين الشباب الفرنسي والشباب الروسي.