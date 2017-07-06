بالصور...متظاهرون في هامبورغ يحملون لوحات معادية لاجتماع قمة العشرين

استخدمت الشرطة الألمانية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع في مواجهة محتجين تجمعوا للتظاهر ضد قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورغ بعد أن ألقت مجموعة من المحتجين الذين يرتدون اللباس الأسود زجاجات وأشياء أخرى على شرطة مكافحة الشغب. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© Sputnik. Aleks Pantsikoff المواطنون والشرطة في هامبورغ قبل بدء اجتماع "قمة العشرين"

وتوقعت الشرطة مشاركة نحو 100 ألف متظاهر من جميع أنحاء أوروبا، يقولون إن مجموعة العشرين فشلت في حل الكثير من القضايا التي تهدد السلام العالمي، في المظاهرة التي سمتها الجماعات المناهضة للرأسمالية المنظمة "مرحبا بكم في الجحيم".

© Sputnik. Aleks Pantsikoff المظاهرة في هامبورغ قبل بدء قمة العشرين

© Sputnik. Aleks Pantsikoff المتظاهرون في هامبورغ قبل بدء اجتماع "قمة العشرين"

© Sputnik. Aleks Pantsikoff سيارة شرطة مصفحة في هامبورغ خلال اجتماع "قمة العشرين"