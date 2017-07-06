تركيا تعتقل 10 نشطاء أثناء اجتماعهم في فندق باسطنبول

© Sputnik. Alexey Vitvitsky تركيا ترفض دعوة البرلمان الأوروبي لتعليق محادثات انضمامها إلى الاتحاد

وحسب "رويترز" جاء الاعتقال بعد أقل من شهر من إصدار محكمة حكما بالقبض على رئيس فرع المنظمة في تركيا تانر كيليش فيما يتعلق بتهم "الانتماء لمنظمة إرهابية" في حملة أعقبت محاولة انقلاب عسكري في يوليو تموز 2016. ولا يزال كيليش رهن الاحتجاز انتظارا لمحاكمته.

وقال محام عن بعض المعتقلين يدعى باهري بيلين لـ"رويترز" إن إيسر وآخرين اقتيدوا من اجتماع كانوا يعقدونه في فندق بجزيرة بويوكادا إلى الجنوب مباشرة من اسطنبول ونقلوا إلى عدة مراكز للشرطة في أنحاء اسطنبول مساء أمس الأربعاء.

وقال بيلين إن المدعين طالبوا باحتجازهم لسبعة أيام وهو طلب يتعين أن يوافق عليه قاض وإن الشرطة أو مكتب الادعاء المحلي لم يبلغا المحامين بعد بسبب الاحتجاز.

ووصف الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي الاتهامات ضد الأشخاص العشرة، الذين كانوا يحضرون ورشة بشأن الأمن الرقمي وإدارة المعلومات، بأنها "مجافية للمنطق".

وأضاف في بيان "اعتقالهم خلال حضورهم ورشة عمل عادية أمر سيء للغاية والتحقيق معهم فيما يتعلق بعضوية منظمة إرهابية مسلحة أمر لا يمكن تصديقه".

ودعت منظمة العفو إلى إطلاق سراح المجموعة وعبرت عن "انزعاجها وغضبها البالغ" من الاعتقالات.

وقال شيتي "هذه إساءة استخدام فجة للسلطة تبرز الوضع الخطير الذي يواجه نشطاء حقوق الإنسان في هذا البلد".