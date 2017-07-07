ألمانيا...إصابة 76 شرطيا في مصادمات مع متظاهرين قبل قمة الـ 20

هامبورغ - سبوتنيك. هذا وفي وقت سابق تم الإعلان عن إصابة 74 شرطيا بجروح.
وقال المتحدث الصحفي للشرطة لـ"سبوتنيك"، إن "آخر التقارير تشير إلى جرح 76 شرطيا ،ومدني واحد بالمستشفى".
وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك" من عين المكان، كان قد تجمع ما يقرب 12 الف متظاهر معظمهم من جيل الشباب في شارع الميناء بالمدينة بدعوة من حركة اليسار، تحت عنوان "اهلا بكم في الجحيم"، الا ان الشرطة طلبت منهم إخلاء المكان بعد انقضاء فترة الترخيص الممنوحة للمنظمين ما ادى الى صدام بين الطرفين، حيث القى المتظاهرون الزجاجات الفارغة على قوات الأمن التي ردت بدورها بإطلاق خراطيم المياه عليهم، ومن ثم تراجعت من اماكنها، تجنبا لمزيد من التصعيد. لتهدأ بعدها الصدامات و يعود كل طرف الى موقعه.
معظم شعارات المظاهرة كانت ضد الرأسمالية و الاستغلال، اضافة الى الشعارات التي تدعوا الى التضامن بين الشعوب.
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