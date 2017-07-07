تيلرسون ولافروف يجريان اجتماع منفصل قبل لقاء بوتين وترامب

واشنطن — سبوتنيك. وفقا للجدول الزمني الذي نشرته وزارة الخارجية، سيتم اللقاء مع لافروف في الساعة 11.35 إي قبل اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة ، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن اللقاء بين وزيري الخارجية سيتم بشكل مغلق.

هذا وقد خطط لعقد اللقاء الأول بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على هامش "قمة العشرين" في هامبورغ.

© Sputnik. Alexei Druzhinin بوتين: روسيا تتعاطف مع ترامب لهذا السبب

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء الأول من نوعه بين الزعيمين منذ تولي ترامب منصبه في الـ20 من كانون الثاني/ يناير الماضي. في الساعة 16:45 بتوقيت موسكو.

ويذكر أن قائدي البلدين سيناقشان في الدرجة الأولى مسألة حجز الممتلكات الروسية في أمريكا وقضايا الأجندة الدولية، وسبق لنائب وزير الخارجية الروسي، أن أعلن أن الوضع في سوريا والأزمة في أوكرانيا سيكون محور اهتمام الزعيمين.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أهمية اللقاء المرتقب بين الرئيسين في هامبورغ، وذلك لــ"تبادل جيد لوجهات النظر" في ما يتعلق بطبيعة العلاقات بين البلدين.

وقد أعلن البيت الأبيض، أن اللقاء الأول لرئيسي روسيا والولايات المتحدة على هامش "قمة العشرين" في هامبورغ، سوف يستغرق نحو نصف ساعة.