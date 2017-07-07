الخارجية الأمريكية: الحل الوحيد لتسوية النزاع في قره باغ هو المفاوضات

© Sputnik. Asatur Yesayants لافروف: نتوقع استمرار العمل مع فرنسا والولايات المتحدة بشأن التسوية في قره باغ

باكو- سبوتنيك. وقال ناوريت خلال مؤتمر صحفي "الحل الوحيد لتسوية النزاع في قره باغ، تسوية عن طريق المفاوضات والقانون الدولي، تشمل احترام مبادئ عدم استخدام القوة وسلامة الأراضي".

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، أن القوات المسلحة الأرمينية قصفت بلدة الخانلي في منطقة فيزولي على خط تماس في قره باغ، حيث أسفر القصف عن مقتل شخصين وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية.

من جانبه أعلنت وزارة الدفاع لجمهورية قره باغ غير المعترف بها دولياً، أن القوات المسلحة للجمهورية قامت بتدمير نقاط تواجد منظومة المدفعية الصاروخية "تي أر —107" المتمركزة في قرية على خط التماس، وذلك ردا على القصف الأذربيجاني، وحملت باكو المسؤولية الكاملة عما حدث.

يذكر أن المباحثات بخصوص التسوية السلمية للنزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورني قره باغ، بدأت في عام 1992، ضمن مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وذلك بعد أن قررت مقاطعة ناغورني قره باغ للحكم الذاتي في شباط/فبراير عام 1988، الخروج من قوام جمهورية أذربيجان وثم (في عام 1991) إعلان استقلالها كجمهورية ناغورني قره باغ. وأدى النزاع الناتج عن هذا الوضع إلى أن تفقد أذربيجان سيطرتها على الإقليم. وفي المباحثات المذكورة ما زالت أذربيجان مصرة على ضرورة تأمين وحدة أراضيها، بينما تقوم أرمينيا بحماية مصالح الجمهورية غير المعترف بها رسميا كونها لا تعتبر طرفا في هذا النزاع.