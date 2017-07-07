ماذا حل بالشخص الذي ركل فتاة محجبة في المترو بألمانيا

ورأت المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت ركل الرجل المرأة بوحشية في ظهرها على سلم محطة مترو هيرمان شتراسه، في حي نوي كولن، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

يذكر أن الشرطة الألمانية نشرت، في وقت سابق، مادة مصورة من كاميرات المراقبة في إحدى محطات المترو في ضاحية نيوكولن بالعاصمة الألمانية برلين، حيث ظهر في التصوير رجل مجهول يركل فتاة محجبة على ظهرها ويرميها من أعلى الدرج.

ولم يتم الكشف عن المعلومات الشخصية للشخص المعتقل. ولكن، وفقا لوسائل الإعلام، إنه مواطن من بلغاريا.