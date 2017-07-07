قادة دول بريكس يدعون المجتمع الدولي لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ

© Sputnik. Alexey Kudenko وزراء خارجية دول "بريكس" يبحثون حل الأزمات الدولية

هامبورغ- سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك صدر، اليوم الجمعة، عن زعماء دول "بريكس" عقب اجتماعهم في هامبورغ على هامش قمة "مجموعة العشرين": إننا نحث المجتمع الدولي على التنفيذ المشترك لاتفاقية باريس بشأن تغير المناخ وفقا للمبادئ الإطارية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، بما في ذلك مبادئ المساواة والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وكذلك التي تتوافق مع قدرات كل منها، مع الأخذ بالاعتبار الوضع في البلاد".