إصابة 159 شرطيا واعتقال 45 شخصا خلال احتجاجات هامبورغ

وأكد ممثل الشرطة أن ثلاث تظاهرات تجري حاليا في المدينة، وأنه ينصح المشاركين فيها بعدم إغلاق المدخل إلى المركز التجاري الدولي، حيث ستجتمع الوفود المشاركة في قمة "العشرين" الكبار.
وأعلنت بعض وسائل الإعلام، في وقت سابق، أن المتظاهرين حاولوا اقتحام مركز للشرطة في منطقة "التوني".
وتأتي هذه التظاهرات احتجاجاً على عقد مؤتمر قمة العشرين الكبار لأعماله في مدينة هامبورغ الألمانية، ويطالب العديد من المحتجين باعتماد سياسات أخرى توقف الحروب في العالم وتحترم البيئة، كما وينتقد المشاركون الرئيس الأميركي الذي انسحب من اتفاقية باريس للمناخ.
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