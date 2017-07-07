إصابة 159 شرطيا واعتقال 45 شخصا خلال احتجاجات هامبورغ

© AP Photo/ German Government/Steffen Kugler أول مصافحة بين بوتين وترامب في إطار قمة "العشرين" (فيديو+صورة)

هامبورغ — سبوتنيك. وأفاد ممثل شرطة هامبروغ لوكالة "سبوتنيك": بحسب المعلومات الأخيرة، أصيب 159 شرطيا، لا معلومات عن ضحايا في صفوف المتظاهرين، وتجري حاليا احتجاجات غير مصرح بها في كافة أرجاء المدينة، لقد تم اعتقال 45 شخصا ويجري التحقيق معهم.

وأكد ممثل الشرطة أن ثلاث تظاهرات تجري حاليا في المدينة، وأنه ينصح المشاركين فيها بعدم إغلاق المدخل إلى المركز التجاري الدولي، حيث ستجتمع الوفود المشاركة في قمة "العشرين" الكبار.

وأعلنت بعض وسائل الإعلام، في وقت سابق، أن المتظاهرين حاولوا اقتحام مركز للشرطة في منطقة "التوني".

وتأتي هذه التظاهرات احتجاجاً على عقد مؤتمر قمة العشرين الكبار لأعماله في مدينة هامبورغ الألمانية، ويطالب العديد من المحتجين باعتماد سياسات أخرى توقف الحروب في العالم وتحترم البيئة، كما وينتقد المشاركون الرئيس الأميركي الذي انسحب من اتفاقية باريس للمناخ.