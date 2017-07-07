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    قمة مجموعة العشرين - رئيسة الوزراء بريطانيا تيريزا ماي في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017

    ماي: قادة "العشرين الكبار" يدعون ترامب للعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ

    © AFP 2017/ Patrik Stollarz
    العالم
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    أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أن قادة قمة مجموعة "العشرين الكبار" التي تعقد في 7-8 تموز/يوليو، في هامبورغ الألمانية، سيدعون الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى العودة لاتفاقية باريس للمناخ.

    Рукопожатие президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в Гамбурге
    © AP Photo/ German Government/Steffen Kugler
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    موسكو — سبوتنيك.  وقالت ماي، خلال مقابلة مع قناة "بي بي سي" التلفزيونية "اعتقد أن المطالبة الجماعية للرئيس…ستتناول أهمية عودة الولايات المتحدة الأميركية إلى هذا الاتفاق، آمل أننا سنستطيع العمل والتوصل إلى هذا".

    وأكدت ماي أن الحديث يدور حول دراسة شروط الاتفاق نفسه "أمل أنهم سيستطيعون إيجاد طريقة للعودة إلى اتفاق باريس، اعتقد أن هذا مهم لنا جميعاً في كافة أنحاء العالم، اعتقد أن هذا ممكن".

    وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 1 يونيو حزيران/يونيو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، مشيراً إلى أن بلاده ستستأنف التفاوض للحصول على معاملة منصفة للمصالح الأميركية ولدافعي الضرائب.

    ويعتبر اتفاق باريس للمناخ أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، وقد تم التوصل إليه في 12 كانون الأول/ديسمبر عام 2015، في باريس، بعد مفاوضات طويلة بين ممثلين عن 195 دولة. ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016، بعد موافقة كل الدول عليه، وضمنها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

    ويحدد اتفاق باريس أهدافا طويلة الأجل لكل دولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو السبب الرئيسي للاحتباس الحراري في الكرة الأرضية، ولا يشمل هذا الاتفاق التخلي عن موارد الطاقة وتقييد الانبعاثات الناتجة عن الغازات الحمضية. ولكن يلزم [الاتفاق] كل الأطراف الموقعة باعتماد تدابير وطنية تهدف إلى تقليص الانبعاثات، وتكييف المعدات التقنية مع تغيرات المناخ.

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    الكلمات الدلالية:
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, تريزا ماي, هامبورغ, ألمانيا, بريطانيا
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