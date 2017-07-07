بوتين يتلقى رسالة من الطيار الروسي ياروشينكو المسجون في أمريكا

© Sputnik. ألكسندر فيلف رسالة الطيار الروسي لترامب

موسكو — سبوتنيك. وأكد بيسكوف للصحفيين، أنه سبق وتمت إحاطة الرئيس بوتين علما بهذه الرسالة.

إلا أن بيسكوف لم يجب على سؤال حول ما احتمال قيام الرئيسين الروسي والأميركي بمناقشة قضية ياروشينكو، قائلا إنه "لا يستطيع قول ذلك"، إلا أننا على علم بهذه الرسالة.

يذكر أن ياروشينكو، وجه منذ أيام طلبا مماثلا إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن المخطط أن يعقد بوتين وترامب لقاءهما الأول من نوعه بعد ظهر اليوم الجمعة الموافق 7 تموز/يوليو، على هامش قمة العشرين الكبار في مدينة هامبورغ الألمانية.

ويذكر أيضا أن المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا، قد توجهت بطلب للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مايو/أيار الماضي، بالعفو عن الطيار الروسي، كونستنتين ياروشينكو.

وكان المواطن الروسي قنسطنطين ياروشينكو، قد أدين في الولايات المتحدة عام 2011، بتهمة التخطيط لنقل شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية وحكم عليه بالسجن 20 عاماً.

وتم تسليم المواطن الروسي من ليبيريا، حيث اعتقل يوم 28 مايو/أيار من عام 2010. ورفضت محكمة الاستئناف في نيويورك، في أبريل/نيسان الماضي، طلب ياروشينكو، إعادة النظر في الحكم، كما رفضت المحكمة العليا الطلب أيضاً.