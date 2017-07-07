ردود أفعال غاضبة في إسرائيل عقب قرار اليونسكو ضم الخليل والحرم الإبراهيمي للتراث العالمي

© Sputnik. Ministry of defence of the Russian Federation "هآرتس" تكشف مدى ثقة إسرائيل بروسيا في سوريا

القدس — سبوتنيك. جاء رد ليبرمان عقب تصويت منظمة اليونسكو على قرار بإدراج مدينة الخليل الفلسطينية جنوب الضفة الغربية والحرم الإبراهيمي فيها على لائحة التراث العالمي.

وأضاف ليبرمان في بيان صحفي صدر عن مكتبه " أي قرار يصدر من هذه المنظمة التي ليست لها أية صلة بالمنطقة لا يعني أن ذلك يقوض حقنا التاريخي في الحرم الإبراهيمي أو في البلاد أجمع".

واتهم ليبرمان السلطة الفلسطينية بمواصلتها العمل على التحريض على إسرائيل وتشويهها في المحافل الدولية.

من جانبه، دان رئيس حزب " البيت اليهودي " اليميني ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي قرار اليونسكو، وقال "الصلة اليهودية بالخليل تعود إلى آلاف السنين ولن يتم قطعها بهذه الطريقة".

وأعتبر وزير التعليم الإسرائيلي زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت في تصريح صحفي لـ"سبوتنيك" قرار اليونسكو بأنه مخيب للآمال ومحرج، ووجه اتهاماً للمنظمة بأنها تسعى إلى محو الدولة اليهودية من الخريطة.

وأكد بينت على أن إسرائيل لن تتعاون مع منظمة اليونسكو طالما أنها تصر على شن هجمات سياسية على إسرائيل، بدلاً من كونها منظمة مهنية على حد قوله.

هذا وعقب ‏الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، على القرار قائلا " إن المنظمة الأممية (اليونسكو) تواصل نشر الأكاذيب المعادية لليهود".