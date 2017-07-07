نتنياهو: قرار منظمة اليونسكو سخيف

القدس- سبوتنيك. وأضاف نتنياهو، في كلمة مسجلة، بأن حرية العبادة مكفولة للجميع في إسرائيل، وتابع بالقول "في الشرق الأوسط يتم تفجير المساجد والكنائس والكنس ويتم القيام بذلك في أماكن أخرى، في الأماكن التي في إسرائيل لا يوجد فيها".

ونجحت السلطة الفلسطينية في تسجيل مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف، على لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو، وذلك بعد انتهاء أعضاء لجنة التراث العالمي من التصويت على ملف إدراج المدينة، ضمن الدورة الواحدة والأربعين، والتي عقدت اليوم في مدينة كاراكوف البولندية.

وأصبحت البلدة القديمة في الخليل رابع ممتلك ثقافي فلسطيني على لائحة التراث العالمي بعد القدس (البلدة العتيقة وأسوارها) وبيت لحم (مكان ولادة السيد المسيح: كنيسة المهد ومسار الحجاج) وبتير (فلسطين أرض العنب والزيتون: المشهد الثقافي لجنوب القدس).