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17:20 07 يوليو/ تموز 2017
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    البابا فرانسيس الأول

    بابا الفاتيكان يناشد المشاركين في قمة "مجموعة العشرين"

    © Sputnik. Vladimir Astapkovitsh
    العالم
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    الموضوع:
    قمة "مجموعة العشرين" في هامبروغ_2017 (27)
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    بعث بابا الفاتيكان فرنسيس، برسالة خاصة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، دعا فيها المشاركين في قمة "مجموعة العشرين" التي افتتحت، اليوم الجمعة، في مدينة هامبروغ، إلى التفكير بعمق في حياة الفقراء واللاجئين وعالم بدون حروب.

    الفاتيكان — سبوتنيك. ويقول البابا فرنسيس، في رسالته التي تم نشرها اليوم في الفاتيكان "رغم أنه من المعقول أن يقتصر عدد المشاركين في اجتماعات قمة العشرين الكبار على دول قليلة يمثل اقتصادها نسبة 90 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي للبضائع والخدمات، إلا أن الوضع القائم حاليا في المجتمع البشري عليه أن يحث هؤلاء المشاركين على تفكير عميق. وذلك بسبب أن الدول وأهل البشر الذين يقل صوتهم على الصعيد الدولي شأنا هم بالذات المتضررون إلى أقصى حد نتيجة للآثار السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية. رغم أن هؤلاء الناس لا يتحملون مسؤولية نشوء هذه الأزمات إلا قليلا أو لا يتحملونها تماما".

    لقاء ترامب وميركل
    © AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
    ترامب يبحث مع ميركل جدول أعمال قمة "العشرين"

    هذا وأكد البابا فرنسيس، في رسالته أنه من المؤسف أن مأساة الهجرة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من حالة الفقر وزيادة شدة الحروب تأتي تأكيدا لما سلف ذكره.

    وأشار إلى أنه من الضروري أن تكون هناك أولوية مطلقة في عقول وقلوب الحكام لصالح الفقراء واللاجئين والمشردين والمنبوذين بغض النظر عن أصولهم الأثنية والعنصرية وديانتهم أو ثقافتهم ولصالح التخلي عن الحروب.

    يذكر أيضا أن البابا فرسيس، بابا روما، دعا رؤساء دول "مجموعة العشرين" الكبار وحكوماتهم بالإضافة إلى المجتمع الدولي بأسره إلى لفت النظر بشكل خاص إلى الحالة المأسوية التي تشكلت حاليا في جنوب السودان وفي منطقة بحيرة تشاد وفي منطقة القرن الأفريقي وفي اليمن حيث أن هناك حوالي 30 مليون شخص يفتقدون للمواد الغذائية الضرورية للبقاء على قيد الحياة.

    الموضوع:
    قمة "مجموعة العشرين" في هامبروغ_2017 (27)

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, قمة العشرين, البابا فرانسيس الأول, الفاتيكان
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