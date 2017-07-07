بدء لقاء بوتين وترامب على هامش "قمة العشرين" بهامبورغ

هامبورغ — سبوتنيك. وتصافح الرئيسان للمرة الثانية خلال اليوم، ورحبا ببعضهما البعض، وأعربها عن سرورهما للتعرف مع بعضهما البعض.

© REUTERS/ Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung أول مصافحة بين بوتين وترامب في إطار قمة "العشرين" (فيديو+صورة)

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يعتزم بحث مسائل العلاقات الثنائية والسياسة الدولية، وأكد أن اللقاءات الشخصية ضرورية.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن يكون اللقاء مثمرا.

والجدير بالذكر أن قمة "مجموعة العشرين" تعقد في مدينة هامبورغ الألمانية يومي 7 و8 تموز/ يوليو الجاري.

وتمثل مجموعة الـ20، ثلثي حجم التجارة في العالم، وتشغل أيضاً أكثر من 90% من الناتج العالمي.

وتهدف "مجموعة العشرين" لتعزيز التضافر الدولي وترسيخ مبدأ الحوار الموسع، بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به دول المجموعة، علماً بأن سكان دول "مجموعة العشرين" يمثلون غالبية عدد السكان في العالم.