واشنطن وطوكيو وسيئول تتفق على تعزيز تحالفهم لردع كوريا الشمالية والرد عليها

© Sputnik. Mikhail Klimentiev بوتين يصف مشكلة برنامج كوريا الشمالية النووي بأنها حادة

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان صدر، اليوم الجمعة، عن البيت الأبيض: "أكد القادة الثلاثة التزامهم الاستمرار بتعزيز التحالف وضمان استمرار بناء قدراته لردع والرد على أي من هجوم من جانب كوريا الشمالية. وتعهدوا بمواصلة تعزيز التعاون الثلاثي في ​​مجال الأمن في مواجهة التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية. وأكد الرئيس ترامب التزام الولايات المتحدة الراسخ في الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، باستخدام مجموعة كاملة من القدرات التقليدية والنووية ".

كما أكد القادة الثلاثة "على أهمية العمل معا لمواجهة خطر كوريا الشمالية ولتحقيق نزع السلاح النووي الكامل، الذي يمكن التوصل إليه على شبه الجزيرة الكورية بطريقة سلمية".