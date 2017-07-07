الولايات المتحدة وروسيا مستعدتان لإعلان وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا ابتداء من يوم الأحد القادم

© AP Photo/ French Army ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إثر غارات التحالف الدولي في سوريا والعراق إلى 603

وكان وزير الخارجية الأميركية، ريكس تيلرسون، قد أعلن، يوم أمس الخميس، عن استعداد الولايات المتحدة لدراسة إمكانية إنشاء آلية مشتركة مع روسيا لتأمين الاستقرار في سوريا، بما في ذلك توفير مراقبين لوقف إطلاق النار على الأرض، وتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.