دول العشرين تتفق على التنسيق في مجال أمن الرحلات والهجرة والأجهزة الأمنية

Press Service of the President of the Russian Federation ميركل في قمة العشرين: علينا تبادل المزيد من المعلومات بشأن مكافحة الإرهاب

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان قمة "العشرين" في هامبورغ: "عبر التنسيق الوثيق سنعمل على سد الثغرات في أنظمة أمن الرحلات الجوية…وكذلك تبادل المعلومات حول تقييم المخاطر".

وتابع البيان: "لقد دعونا لبدء العمل بشكل عاجل على مشكلة توفير أمن المطارات…والقيام بخطوات مشتركة من أجل إعادة النظر وتحديث وتكييف وفرض المعايير الأمنية الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر القائمة".

كما دعت "مجموعة العشرين" أجهزة حراسة الحدود للدول لتوسيع التعاون حول الكشف عن الرحلات ذات الهدف الإرهابي، بما في ذلك تحديد دول الترانزيت ووجهة الإرهابيين.

وجاء في البيان: "سنعمل على تقديم الدعم لجهود تعزيز قدرات هذه الدول في مجالات مثل إدارة الحدود، وتبادل المعلومات، وكذلك إنشاء قوائم المجرمين من أجل التعامل بشكل استباقي مع التهديدات".