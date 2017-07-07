أمريكا لا ترى دورا لعائلة الأسد على المدى الطويل في سوريا

وقال تيلرسون للصحفيين: "نحن لا نرى أي فترة سياسية طويلة للأسد وعائلته، وقد أوضحنا ذلك للجميع، أوضحنا ذلك خلال المباحثات مع روسيا، لا نعتقد أن سوريا ستحظى باعتراف دولي، حتى ولو عملت بشكل ناجح في إطار العمليات السياسية على الصعيد الدولي".

وشدد قائلا: "المجتمع الدولي لن يوافق على سوريا تحت حكم نظام الأسد".

وفي سياق منفصل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الشرطة العسكرية الروسية ستعمل على توفير الأمن حول مناطق تخفيف التوتر في سوريا خلال الفترة الأولى، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والأردن.

وقال لافروف عقب مباحثات بوتين وترامب: "في الفترة الأولى، سيتم ضمان الأمن حول مناطق تخفيف التوتر هذه باستخدام الشرطة العسكرية الروسية بالتنسيق مع الأمريكيين والأردنيين، وهذا أمر هام، تم التأكيد في هذه الوثيقة بشكل واضح التزام روسيا، والأردن، والولايات المتحدة بسيادة ووحدة أراضي سوريا".