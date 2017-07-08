بالصور.. ميلانيا من نصيب بوتين

وجاء جلوس الرئيس بوتين إلي جوار سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب، بعدما تم تقسيم الأزواج في عرف متبع في اجتماعات قمة العشرين، يقضي بعدم جلوس الأزواج مع بعضهم على مائدة العشاء، وبذلك جلست ميلانيا إلى جوار بوتين.

dailymail ميلانيا و بوتين خلال حفل عشاء قمة العشرين

ودار حوار مطول بين الرئيس بوتين وميلانيا وجلس بينهما مترجم رغم أن كليهما بوتين وميلانيا يتحدثان اللغة الألمانية جيدا، بحسب مقال نشرته صحيفة الديلي نيوز.

dailymail حوار جانبي بين الرئيس الروسي والسيدة الأمريكية الأولى

وجلست المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى جوار رئيس الأرجنتين، ماوريسيو ماكري، وفي مواجهتهم جلس ترامب إلى جوار زوجة الرئيس الأرجنتيني جوليانا ما كري.

dailymail حوار ضاحك بين الرئيس بوتين وميلانيا ترامب في قمة العشرين

dailymail الرئيس الأمريكي في حفل العشاء

وتضمن برنامج الفرقة الموسيقية عزف السيمفونية التاسعة لبيتهوفن بمقطوعة "أوده أن دي فرويده" وعزف السلام الوطني للاتحاد الأوروبي.