السلطات الإيطالية تعتقل شخصا يشتبه بمشاركته في هجوم إرهابي في العاصمة الشيشانية

© Sputnik. Said Tsarnaev وفد سعودي يبحث في غروزني مشاريع استثمارية

القاهرة-سبوتنيك.ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن الاعتقال جرى يوم أمس الجمعة في مقاطعة أبوليا جنوبي إيطاليا.

المعتقل شخص يبلغ 38 من العمر ويشتبه بعلاقاته بشبكات الإرهاب الدولية.

وإضافة إلى الاشتباه بمشاركته في هجوم غروزني فإنّه يشتبه بمشاركته في العمليات العسكرية مع الإرهابيين في سوريا عامي 2014-2015.