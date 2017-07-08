صحيفة لجون ماكين: عذرا...روسيا لم تعد "محطة بنزين"

وأوضح روبوزا في مقالته التي حملت عنوان "السيناتور ماكين عذرا فروسيا لم تعد مجرد "محطة بنزين متنكرة في رداء بلد"، أن تحليل إيرادات الميزانية الروسية أظهرت أن دخل البلاد نما في العام 2017 بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق.

وأضاف أن إيرادات القطاع غير النفطي يقدر نموها بنسبة 15% شملت الصادرات بما في ذلك بيع منتجات التكنولوجيا الفائقة والأسلحة.

وأكد روبوزا أن إيرادات الموازنة الروسية نمت في الربع الأول على أساس سنوي 30% وأساس ربع سنوي 10%، ومن ثم فإن اقتصاد هذا البلد لن ينكسر.

وأشار الكاتب أيضا إلى ارتفاع عائدات النفط والغاز بنسبة 53% هذا العام، والإيرادات غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 15% سنويا و12% ربع سنويا.

وقبل 3 سنوات ان السيناتور جون ماكين قد وصف روسيا بأنها "محطة وقود تتنكر في زي بلد" بسبب اعتماد الاقتصاد الروسي على السلع النفطية والغاز، وعلى مدى العقد الماضي تحولت البلاد في قاتصادها وابتعدت عن الاعتماد على النفط.



