بيان قمة مجموعة العشرين يظهر الخلاف مع أمريكا بشأن المناخ

© Sputnik. Alexey Vitvitsky ميركل: قادة دول العشرين ما عدا أمريكا أكدوا أنه لا رجعة عن اتفاقية باريس للمناخ

وذكر البيان "علمنا بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من اتفاقية باريس". وأضاف "زعماء الدول الأعضاء في مجموعة العشرين يعلنون أن اتفاقية باريس لا رجعة فيها". بحسب رويترز.

وبشأن التجارة، وهي إحدى النقاط التي كانت شائكة خلال قمة هامبورغ على مدى يومين، اتفق الزعماء على "مكافحة السياسات الحمائية بما في ذلك كل الممارسات التجارية غير العادلة في الوقت الذي أقروا فيه بدور الأدوات المشروعة للدفاع عن التجارة في هذا الصدد".