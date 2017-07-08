أردوغان: لا نرحب بالاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراقي

© AFP 2017/ Delil Souleiman الرئيس الروسي: نتواصل مع الفصائل الكردية في سوريا

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي في هامبورغ في أعقاب قمة العشرين الكبار: "لا نرحب بالاستفتاء على استقلال إقليم شمال العراق ونؤيد وحدة الأراضي العراقية"، مضيفاً "لم نسمح بتقسيم العراق والعراق ستكون قوية إذا حافظت على وحدتها".

وأوضح "إذا سمحنا للكرد بتقسم العراق فان العرب والتركمان سيطالبون بتقسيم البلاد".

من ناحية أخرى قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه "لا يملك صلاحية الإفراج عن "الإرهابيين"، مضيفاً أن "رئيس حزب الشعوب الديمقراطي إرهابي".