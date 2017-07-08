ترامب وزوجته حاولا الوقوف مكان ميركل فهكذا كان رد فعلها (فيديو)

وبعد رجوعه نظرت ميركل إليه وأظهرت عدسات الكاميرات ابتسامة خفيفة ارتسمت على وجهها.
وكان الرئيس الأميركي قد قام خلال زيارته إلى مقر حلف شمال الأطلسي، في 25 مايو/أيار 2017، بدفع رئيس وزراء الجبل الأسود دوسكو ماكوفيتش ليصبح في طليعة مجموعة من القادة، لكنه لم ينجح هذه المرة.
In a Rare gesture President of US Donald Trump prefers to stand next to PM @narendramodi!! Moves to join him in the 2nd Row!! #G20Summit pic.twitter.com/cyTRn2r68J— Rosy (@rose_k01) July 8, 2017
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