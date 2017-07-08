دبلوماسي إيراني يصف اللواء سليماني بأنه أفضل الاستراتيجيين العسكريين في العالم

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE هذا ما قاله قاسم سليماني عن محمد بن سلمان (فيديو)

ولفت بعيدي نجاد إلى أنه في هذا التغيير فإن دور اللواء سليماني كان بالتأكيد دوراً فريداً، "فهذا القائد العظيم من خلال مبادراته وإبداعاته ورؤيته الجديدة في اتخاذ استراتيجية عسكرية جديدة في ميادين الحرب في العراق وسوريا، غير مسار الحرب ضد داعش، ليشهد العالم اليوم ظهور نتائج الانتصارات الكبيرة للجيشين العراقي والسوري في الحرب ضد التنظيم.

ونوّه بعيدي نجاد إلى اللواء سليماني عندما تولى بطلب من الحكومة العراقية مسؤولية المستشار العسكري للجيش العراقي ودخل ساحة الحرب في العراق، كانت بغداد على مسافة 60 كلم من مناطق احتلها داعش، ولم تكن العاصمة العراقية بعيدة عن استيلاء داعش عليها، حتى أن سامراء والكاظمية وبقية المدن المقدسة كانت مهددة، وفي الجبهة السورية كان داعش يحتل مناطق واسعة، وهذه الاشتباكات المسلحة تسببت في وقوع مآسي إنسانية في العراق وسوريا ذهب ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء بين قتيل وجريح وتشريد الملايين من ديارهم.