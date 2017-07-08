بضغط دولي.. الإفراج عن أشهر سجين في فنزويلا

© AFP 2017/ Carlos Becerra المحتجون في فنزويلا يواصلون الاعتصام وكانت المحكمة قد اصدرت حكما بسجنه ثلاث سنوات لتزعمه احتجاجات مناهضة للحكومة، وتم الإفراج عنه بضغط دولي بحسب وكالة رويترز.





وأضاف أنه بعد ساعات من نقله قبل الفجر من سجن عسكري ظهر لوبيز داخل أسوار منزله ولوح بعلم بلاده أمام حشد من مؤيديه الذي ابتهجوا عند رؤيته.





ووقف عدة مئات من مؤيدي لوبيز أمام منزله في حي لوس بالوس جرانديس مرتدين قمصانا عليها صورته وملوحين بأعلام فنزويلا ومرددين الهتافات ثم أطلقوا ألعابا نارية ابتهاجا بإطلاق سراحه.





ونقلت رويترز عن ماريا جارسيا (36 عاما) "رغم أنه قيد الإقامة الجبرية إلا أنه طل بوجهه أمام الناس". وأضافت "ما نحتاجه الآن هو أن نبقى في الشارع لأننا لا نسعى فقط لحرية ليوبولدو بل لحرية شعب فنزويلا".