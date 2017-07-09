مستشار الرئيس الأمريكي: لقاء (ترامب - بوتين) بهامبورغ بداية للحوار بين البلدين

وجاء في بيان لماكماستر، نشره البيت الأبيض، أنه "لم يتم حل أي قضايا. ولم يتوقع أحد حل أي قضايا خلال هذا اللقاء. ولكن ذلك أصبح بداية للحوار حول بعد القضايا المعقدة التي نبدأ بالعمل معا عليها".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألتقى نظيره الأميركي على هامش اجتماعات قادة العشرين في هامبورغ في ألمانيا، ووصف ترامب اللقاء بـ"الرائع".

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي أمس السبت، عن لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الأخير نشيط ودقيق ويمكنه استيعاب ما يقوله محدثه بعقلانية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه شرح خلال لقائه نظيره الأمريكي موقف بلاده من مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وردا على سؤال حول إمكانية إخراج العلاقات الروسية الأمريكية من أزمتها بعد لقائه مع ترامب، قال بوتين إنه يأمل ذلك وإن هناك تقدم كبير يحدث.