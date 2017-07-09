القاذفات الاستراتيجية الأميركية "تستعرض قوتها" قرب حدود كوريا الشمالية

© Sputnik الولايات المتحدة تخطط للرقابة على كوريا الشمالية بواسطة الأقمار الاصطناعية التجارية وذكر المكتب الصحفي للقوات الجوية التابعة لقيادة المحيط الهادئ للقوات المسلحة الأميريكية، في بيان له أن قاذفتين استراتيجية من نوع "بي 1 بي لانسر" أقلعت من قاعدة "اندرسن" الجوية على جزيرة غوام، وقامتا بتحليق استمر 10 ساعات، برفقة مقاتلات للقوات الجوية اليابانية والكورية الجنوبية.





وجاء في البيان أن "هذه المهمة جاءت ردا على التصعيد المتنامي من قبل كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات".





ولم يحدد البيان المنطقة التي قامت الطائرات بالتحليق فوقها، ولكن حسب قناة "فوكس نيوز" الأميريكية، جرى ذلك فوق المنطقة العازلة على الحدود بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.





ويأتي ذلك بعد أن أعلنت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء 4 تموز/يوليو عن إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات. وحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن الصاروخ وصل إلى ارتفاع نحو 535 كلم وقطع مسافة 510 كلم، وخلصت الدفاع الروسية إلى أن كوريا الشمالية اختبرت صاروخا متوسط المدى.