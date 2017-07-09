البيت الأبيض يصف مشاركة ترامب في قمة العشرين بـ "المثمرة"

هامبورغ ملفات ساخنة تتقدمها القضية السورية كتب سبايسر في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "الرئيس والسيدة الأولى يعودان إلى البيت الأبيض بعد رحلة مثمرة جدا إلى بولندا وقمة العشرين".





وكان ترامب قد زار بولندا يوم 6 تموز/يوليو، حيث التقى مع قيادة البلاد وقيادات بعض البلدان المجاورة. وبحث ترامب خلال زيارته لبولندا مسألة توريدات الغاز المسال والأسلحة من الولايات المتحدة.





وفي هامبورغ شارك ترامب في قمة مجموعة العشرين، وعقد على هامشها عددا من اللقاءات الثنائية، بما في ذلك أول لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. واتفق الرئيسان على العمل المشترك لتسوية النزاعين في سوريا وأوكرانيا ومسائل الأمن الالكتروني.