توقيف 288 متظاهر خلال قمة العشرين

وذكرت الصحيفة، أن المعطيات الجديدة حول حصيلة المتظاهرين الموقوفين تشير إلى أنه تم توقيف 144 شخصا واعتقال 144 شخصا آخر خلال الاحتجاجات ضد قمة العشرين.





وكانت الحصيلة السابقة للموقوفين خلال اليومين 83 شخصا، وتم اعتقال 19 منهم.





وعقدت قمة مجموعة العشرين في هامبورغ الالمانية يومي 7 و8 تموز/يوليو الجاري، وجرت في المدينة خلال القمة مظاهرات للمحتجين تحولت إلى اشتباكات مع الشرطة، وأصيب أكثر من 200 من رجال الشرطة نتيجة للإشتباكات.