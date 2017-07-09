مسؤول عسكري صيني: كوريا الشمالية تريد إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة

بكين-سبوتنيك.وقال المسؤول في حديث لقناة "تشانيل نيوز ايشا": "لا، في الوقت الحالي لا توجد لدينا اتصالات بالعسكريين في كوريا الشمالية.

وفي الماضي كانت لدينا اتصالات وتبادلات كثيرة، وأعتقد بأن ذلك يعتبر انعكاسا للتغيرات في علاقاتنا لأسباب معروفة جيدا للجميع.

والصين في الوقت الحالي متضامنة مع المجتمع الدولي فيما يتعلق باحترام قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضاف أن كوريا الشمالية تريد إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وأن الصين تساعد على هذا الحوار.

يذكر، أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشهد أوضاعا متوترة في الفترة الأخير على خلفية تكثيف كوريا الشمالية العمل على برامجها النووية والصاروخية، حيث أجرت كوريا الشمالية في أيلول/سبتمبر عام 2016 تجربتها النووية الخامسة، وأطلقت عددا من الصواريخ البالستية.

الأمر الذي أثار ردود أفعال من الدول المجاورة مثل اليابان وكوريا الجنوبية ومن قبل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رد فعل المجتمع الدولي الذي قام بتشديد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي.