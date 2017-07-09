مقتل 5 من قادة "داعش" البارزين في غارة جوية شمالي أفغانستان

كابول — سبوتنيك. وذكرت وكالة الاستخبارات الأفغانية في بيان، اليوم الأحد أن "القتلى هم القيادي البارز الملا عبد الأحد، وقاري محب الله، ودام الله صدر الدين، وقاري حكمة الله، المسؤول المالي للتنظيم في الشمال، وفيض محمد".

ولفت جهاز الاستخبارات الأفغاني إلى أن "هؤلاء كانوا يعملون تحت إمرة قاري حكمة الله القائد العام لتنظيم داعش"، مؤكدة أنه جرى "استهداف سيارتهم بصاروخ موجه، قرب قرية تشقمه، في الطريق المؤدي إلى منطقة درزاب، بولاية جوزجان".

ويعد تنظيم داعش الإرهاب ذا نفوذ في منطقة درزاب، التي تعتبر أحد معاقل الإرهابيين في شمال أفغانستان.

© REUTERS/ Mohammad Ismail زعيم جديد لـ"داعش" في أفغانستان

وكان التنظيم شن هجوما منسقا في ٢٠ حزيران/يونيو الماضي، في محاولة للسيطرة على مركز مديرية درزاب، لكن السلطات أرسلت تعزيزات عسكرية فورية إلى المنطقة ما حال دون سيطرة الإرهابيين.

كانت السلطات الأفغانية، قد أعلنت يوم 17 حزيران يونيو الماضي عن استعادة السيطرة على جبال تورا بورا الاستراتيجية في ولاية ننغرهار ودحر مقاتلي تنظيم داعش، بعد نحو 72 ساعة من استيلائهم عليها.

وتعاني أفغانستان، منذ أن سيطرت حركة "طالبان"، على مساحة واسعة من المناطق الريفية، تدهوراً أمنياً، إذ تشن الحركة المتشددة هجمات واسعة على المدن الأفغانية بغية توسيع نفوذها، في الوقت الذي يزداد فيه نفوذ "داعش".

وفي الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري فقط، قتل ما لا يقل عن 715 مدنيا بعدما لقي قرابة 3500 شخصا حتفهم في 2016 وهو أكثر عام يسقط فيه قتلى من المدنيين في أفغانستان.